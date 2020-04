"Haré una subasta de camisetas para recaudar fondos": Santiago Tréllez

Varios son los atletas que se han reportado en estos tiempos para realizar sus aportes, con el fin de ayudar a combatir el COVID-19 y a las personas más necesitados. Ahora, el jugador colombiano del São Paulo, Santiago Tréllez, fue quien emprendió una nueva iniciativa para ayudar a recaudar fondos en medio del confinamiento en Brasil.

En entrevista con el VBar Caracol, Tréllez afirmó que este domingo a la 1 p.m hora colombiana realizará una subasta de varias camisetas a través de su Instagram Live con el fin de recaudar fondos para las personas más necesitadas: "Las camisetas son de diferentes jugadores, entre 50 y 60. Tengo de Falcao, James, [David] Ospina, Dani Alves, de Nacional, Medellin, Junior, entre otras". Y añadió: "Será un rato ameno esta subasta de camisetas con varios futbolistas y cantantes".

Sobre algunas de las medidas tomadas en ese país para combatir la pandemia, el colombiano aseveró que, si bien la caurentena no es obligatoria, intenta seguir al tanto las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno: "Aquí en Brasil estamos en cuarentena pero no es obligatoria, sin embargo yo no he salido, solo sí es necesario".

Finalmente, se refirió a su presente en el São Paulo, donde ya está listo para jugar cuando sea posible: "En Internacional [Portoalegre] fue un tiempo difícil por mi lesión, una tendinitis y varias dificultades,pero ya estoy listo y preparado para dar todo en São Paulo. Y hasta la reanudación del campeonato, Tréllez confirmó que el salario les fue reducido: "Tuvimos un acuerdo de reducción salarial del 50% con el club y una vez se reinicie todo, nos depositarán el restante".

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA