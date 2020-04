"De Nacional extraño todo, es mi casa": Carlos Cuesta

El defensor colombiano, Carlos Cuesta, fue uno de los invitados en el VBar Caracol, donde habló de su adapción al fútbol de Bélgica, sus recuerdos en Atlético Nacional y las medidas de prevención tomadas en ese país para combatir el coronavirus.

Respecto al trabajo desempeñado en el Genk, Cuesta afirmó que la adaptación al fútbol europeo ha sido positiva, y ello le ha permitido responder ante las demandas del club: "He tenido una buena adaptación y relación, he jugado en varios puestos sin embargo el entrenador gusta de mi juego y dependiendo del partido me ubica".

Sobre su paso por Atlético Nacional, donde jugó entre 2016 y 2019 y disputó más de 70 partidos, el defensor colombiano aseguró que recuerda con gratitud al conjunto paisa: "De Nacional extraño todo, el club, compañeros, cada persona que hace parte del equipo, para mi Nacional es mi casa".

Finalmente, en cuanto a las medidas tomadas en Bélgica para prevenir la propagación del COVID-19, Cuesta aseveró que se las disposiciones se han tomado con calma y orden: "Aquí en Gante, Bélgica todo es muy organizado, salgo de casa para ir al mercado, a la farmacia o hacer deporte pero antes del medio día". Y añadió que al ser Gante una ciudad tan pequeña, los protocolos han bastado para mantener el control", concluyó.

