"El club no me dio los papeles. Les escribo y nadie responde": Cifuentes

El futbolista colombiano, Duván Cifuentes, fue uno de los invitados en el VBar de Caracol Radio y relató su caso particular en el fútbol de Nicaragua, donde su club, el Deportivo Las Sabanas, lo sansionó tras partir rumbo a Colombia para pasar la cuarentena por COVID-19 con su familia.

Cifuentes, en primer lugar, contó que llegó el coronavirus a Nicaragua, las autoridades no detuvieron el desarrollo de la liga, e inclusto que en ese país poco se hablaba del tema: "Cuando llegó el primer caso de coronavirus decidieron jugar a puerta cerrada".

Por ello, el colombiano optó por volar rumbo a Colombia, pues, además de que lo esperaban su esposa e hijo de tres meses, iban a cerrar el aeropuerto. Y tras ello, "los directivos me dijeron que si yo me venía me hacían sancionar ante la liga", explicó.

Independientemente de ello, Cifuentes viajó al país, y hasta el momento el club no le ha dado el paz y salvo: "Me deben todo el contrato. Yo les dije que no quería plata, solo el paz y salvo. (...) Les he escrito y no me responden".