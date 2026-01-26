El Pulso del Fútbol, 26 de enero de 2026
El Pulso del Fútbol debate sobre las posibilidades que tiene Millonarios de fichar a James.
Toda la historia del negocio de James
48:07
James Rodríguez y escudo de Millonarios. Fotos: suministrada y EFE.
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro de James Rodríguez y las posibilidades que tiene de llegar a Millonarios. César dijo: “James Rodríguez está entrenando en Medellín, solo en su casa, lo hace disciplinadamente. Aparte de Millonarios, James tiene otras ofertas, pero Millonarios ya dijo que tienen el dinero para traer a James”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo creo que James puede tener la competitividad para estar a punto para el mundial. Él dijo que los campos de Colombia deben mejorar, a mí eso no me pareció una queja. Creo que es un buen momento para venir al fútbol colombiano”.
