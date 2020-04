“Esta situación de los salarios nadie se lo esperaba”: Sebastián Hernández

Uno de los referentes de Once Caldas es el volante Sebastian Hernández. Este habló con el VBar de Caracol Radio sobre la situación que afrontan los jugadores ante la para del campeonato colombiano por el coronavirus. Además, se refirió a la negociación con el club en cuanto a la rebaja salarial.

"Llevamos 2 semanas largas entrenando en casa en la mañana he intentado no perder los hábitos", expresó el jugador que llegó para el 2020 al equipo manizaleño. Además, el exJunior FC afirmó que se necesitará una pretemporada para retomar la competencia una vez termine la cuarentena.

Sobre la negociación para la rebaja de salarios por la crisis económica en los equipos del fútbol colombiano, dijo no tener autorización para hablar del tema “Nosotros no tenemos autorizado hablar sobre la situación salarial del equipo, en los próximos días se conocerá la decisión (…) Esta situación de los salarios nadie se lo esperaba, nos cogió por sorpresa. Esto me tiene un poco preocupado por los gastos que no esperan”.