Deportivo Cali está cerca de fichar a una exfigura argentina de Boca Juniors: así va la negociación

Deportivo Cali es uno de los equipos colombiano que ya ha anunciado nuevos refuerzos para afrontar la Liga Colombiana 2026; pues durante este año no ha tenido un buen desempeño debido a que no logró disputar los cuadrangulares en ningún semestre. De acuerdo a esto, la institución quiere reconstruir su nómina para evitar el descenso.

Por otro lado, ya se conocieron los jugadores que no continuarán en el plantel de Alberto Gamero para el próximo año: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo, son las salidas que el equipo vallecaucano ha oficializado.

Le puede interesar: Fichajes Liga colombiana 2026-I EN VIVO: altas y bajas de jugadores

📄 COMUNICADO OFICIAL

Deportivo Cali informa sobre la no continuidad del jugador Yeison Gordillo. pic.twitter.com/wpqWlKrHeR — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 11, 2025

Por su parte Atlético Nacional, América de Cali, Junior, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira, Fortaleza y Boyacá Chicó son los equipos que hasta el momento no han anunciado sus fichajes para el 2026, pero sí sus bajas.

Un argentino llegará al Deportivo Cali

Juan Ignacio Dinenno, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez son los nuevos refuerzos que el Deportivo Cali ya presentó oficialmente para disputar la Liga Colombiana-I el próximo año. Pedro Gallese, ha sido uno de los fichajes más importantes que se ha incorporado al equipo Azucarero tras defender el arco de Orlando City, equipo de la MLS de los Estados Unidos y el de la Selección de Perú.

En las últimas horas, el periodista deportivo Cesar Augusto Londoño informó que el argentino, Emanuel Reynoso, llegará al Cali por un año sin opción de compra.

El jugador de 30 años tiene experiencia en el exterior, pues se formó en Talleres de Argentina, equipo que espera recuperar su inversión, luego dio el salto al Boca Juniors y por último jugó en la MLS con Minnesota United, donde registró sus mejores números. Sin embargo, regresó a principios del 2025 al equipo de Córdoba, en donde disputó solamente ocho partidos, uno de ellos como titular.

Se espera que en los siguientes días, el Deportivo Cali presente oficialmente a Emanuel Reynoso como nuevo refuerzo para el 2026.