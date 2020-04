"Las palabras de Vélez fueron desafortunadas y nos las cobraron al fútbol"

Ignacio Martán, presidente del Cortuluá, recordó, en diálogo con el programa Habla Deportes Radio de Caracol Radio Barranquilla, las palabras de Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, al Gobierno, cuando les dijo que si querían fútbol por televisión abierta, se les "enviaba la factura". Martán calificó dichas palabras de "desafortunadas y pidió más humildad al máximo ente regulador del fútbol colombiano.

"Se fue muy mezquino en la idea cómo se pretendió abordar el tema. No sé por qué el presidente de la Dimayor salió a decir 'pasen la factura', unas palabras desafortundas que nos las cobraron al fútbol, pagamos justos por pecadores, lo tomaron al son de burla", declaró Martán.

Al respecto agregó sobre lo que solicitan los clubes de fútbol del país: "El pedido es claro, no es dinero, no pedimos que nos regalen los recursos, pedimos que se nos incluyan en unos créditos. Pero parece que no cumplimos los requisitos para esos créditos. Nunca pedimos plata regalada porque el país tiene problemas mayores".

El dirigente informo que enviaron un documento a la Dimayor solicitándoles que busquen más aliados y mejores relaciones. "El fútbol debería lavarse un poco la cara delante de la gente, los hinchas y el Gobierno y decir 'este es nuestro aporte'".

Añadió: "Enviamos un documento a la DImayor con siete puntos en lo que pedimos esas cosas: buenas relaciones con el Gobierno, con Win. Lavemonos la cara, seamos más humildes. El Gobierno es el Gobierno y siempre hay que estar con el Gobierno".

Entretanto, informó que ya se encuentra al día con los empleados del equipo. "Cortuluá se puso al día con el 100% de sus obligaciones laborales con los jugadores del club, adicionalmente les envió una encuesta a los empleados para que ellos nos digan cómo debería solventarse económicamente los salarios durante los próximos meses del club".

Y explicó sobre cómo afrontar la crisis económica a raíz del brote del COVID-19 durante los próximos meses: "Estamos muy a la espera del 'si'; 'si llega la plata de la televisión internacional'; 'si llega una ayuda de la Federación'; 'si mañana vendemos jugadores; 'si mañana nos ganos el Baloto'".