"Una vez regrese Queiroz, reajustaremos su salario": Ramón Jesurún

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, aseguró en diálogo con el programa 6AM de Caracol Radio, que el salario del técnico de la Selección, Carlos Queiroz, sí sufrirá un reajuste, luego de que el mismo estratega se haya ofrecido a reducirlo tras la crisis económica ocasionada en el mundo por el brote del COVID-19.

Jesurún se refirió sobre el ofrecimiento del entrenador. "No es que no hayamos aceptado que Queiroz se bajara el sueldo, solo que él antes de partir con su familia, nos lo manifestó, no lo quisimos hacer público, llegó un momento de manifestarlo".

Y agregó: "Le dijimos al profe Queiroz que cuando regrese al país arreglaríamos el tema de su sueldo. Él volverá cuando esto se normalice".

Entretanto, explicó sobre la difícil situación que afrontan los equipos del fútbol colombiano. "El fútbol deberá volverse a jugar cuando lo ordene el Gobierno, que además ha hecho un gran trabajo en esta situación".

Añadió sobre la financiación que buscan para los equipos del país. "Se repartieron 11.000 millones de pesos entre los 36 equipos del fútbol colombiano. Trabajamos para buscar recursos de Conmebol y la FIFA. Es una situación difícil para nuestros equipo".

Y aclaró el pedido de la Dimayor hecho al Gobierno. "El fútbol es la única industria en el país que no recibe aportes del Estado, porque en los últimos años ha sido autosuficiente. Acá se ha tergiversado un poco, se piden créditos igual que otras industrias, no dinero".

Entretanto, explicó sobre los dineros de la FIFA y de la Conmebol: "El presidente Infantino nos dijo que estaba estructurando el tema de las ayudas al fútbol mundial; lo de la Conmebol, en las próximas horas, los dineros serán destinados a los clubes participantes en sus torneos".

De igual manera, se unió a la manifestación del presidente Infantino de que el fútbol cambiará luego de todo esto: "Vamos a ver un fútbol distinto, por lo menos en el comienzo. Alguien me decía ayer de manera jocosa, que el gol, la esencia del fútbol, no va a ser celebrado igual en los primeros meses".