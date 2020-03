Mi Banda Sonora con Jaime Dangond

Jaime Dangond, después de muchos intentos, se coronó en el 2016 como Rey Vallenato. Es por esto que Jaime Dangond es un ejemplo de persistencia y constancia.

Desde muy pequeño estuvo acompañado de un ambiente vallenatero y de parranda. Como sus padres conocían de cerca los íconos del vallenato como Rafael Escalona y Leandro Díaz, Jaime Dangond creció en un entorno musical que le permitió aprender instrumentos como la guitarra y, por supuesto, el acordeón.

Es un hombre disciplinado y admirable por su capacidad de estudiar, trabajar y tocar el acordeón al tiempo. Un vallenatero que supo balancear los horarios de oficina y la parranda.

Conocimos, además, su versatilidad en el gusto musical. Conozca aquí su lista de canciones:

El gallo y el pollo - Diomedes Díaz

El africano - La sonora dinamita

Cosas como tú - Johny Albino

Recuerdos de mi tierra - El chiche Maestre

La bamba - Los Lobos

La espinita - Los hermanos Zuleta

Oye tu - Jorge Oñate

Amparito Roca - Jaime Texidor Dalmau

El testamento - Guillermo Buitrago

Matilde Lina - Alfredo Gutierrez

Esa mujer - Silvestre Dangond

Como el agua - Camarón de la Isla

Little talks - Of monsters and men

Corazón de concreto - Vitico Castillo

Vivir mi vida - Marc Anthony

Improvisación de Jaime Dangond

Y no se que tienes tu - Diomedes Díaz

Apágame la vela - Los Melódicos

El nacimiento de Ramiro - Rubén Blades

El cantor de Fonseca - Chabuco

Mírame fijamente (en vivo) - Jaime Dangond