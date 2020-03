"Con mi familia entregamos mercados. Esto sale del corazón": Michael Ortega

El volante colombiano, Michael Ortega, fue uno de los invitados en El Alargue de Caracol, donde habló acerca de las diversas campañas que está llevando a cabo para poder ayudar a las personas más necesitadas durante la pandemia del coronavirus.

Ortega explicó que la iniciativa surgió a partir de todos los retos que vió en redes sociales sobre el papel higiénico, canciones, etc. Por ello, quizo motivar a la gente a que donara mercados: "Todo se maneja por redes sociales, lo hago para que la gente rete a otra persona y donen 2 o 3 mercados a alguien que lo necesite. Sabemos que es difícil por la cuarentena, pero se puede ayudar.

Por ello, además del apoyo de las personas que voluntariamente hacen su aporte, el futbolista aseguró que diversas organizaciones se han prestado para ayudarlo: "El dueño de Tecnoglass aceptó el reto y me donó 400 mercados, de mi bolsillo he pagado 1300 mercados y lo hago porque soy un bendecido por Dios. Quiero compartir un poco de lo que Dios me ha dado", aseveró.

Y añadió: "Con mi familia entregamos los mercados guardando todas las condiciones sanitarias, sin formar tumultos. Fundaciones me contactan y me ayudan a entregar, eso me demuestra que en Colombia tenemos un corazón bonito. (...) Esto sale del corazón para las personas que viven del diario, para que sepan que estamos con ellos".