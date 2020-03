¿Han sido suficientes las medidas tomadas por el gobierno ante Covid-19?

Hora 20, un debate para analizar las medidas tomadas por el Gobierno Nacional con el fin de contener el contagio del coronavirus. De la falta de control en el aeropuerto El Dorado. Un análisis al pedido de Maduro para tener un canal diplomático ante esta crisis y por último una mirada a la falta de solidaridad de algunos colombianos que todavía no han tomado conciencia de lo que ocurre en el país.

Este lunes en la tarde se han conocido nuevas medidas del gobierno nacional para enfrentar la crisis generada por el Covid-19. Hasta el momento se registran 54 casos en todo el territorio nacional; Bogotá cuenta con 28 casos, Medellín con 7 y Neiva con el mismo número; esto se suma a nueve ciudades más en el país con contagiados. En el mundo la cifra llega a 181.000 personas que han contraído el Coronavirus; se registran 7.116 muertes y más de 78.000 recuperados.

En Colombia se siguen tomando medidas; después de que se cerraran todos los colegios e instituciones educativas, el gobierno ha tomado otras medidas como limitar los eventos hasta en 50 personas; restringir la llegada de extranjeros al país y el presidente Duque ha dicho que no descarta declarar la conmoción interior. Mientras que el Invima declara al tapabocas como un dispositivo médico vital no disponible…

En las regiones, Quindío y Córdoba han declarado toque de queda en los departamentos. En Valle, Bogotá y Medellín se declaró la calamidad pública, como medida para destinar recursos y asignar licitaciones de una manera más eficiente.

En el mundo, la Unión Europea decidió cerrar todas sus fronteras; medidas que tomó también España y Francia. El presidente Emmanuel Macron ordenó el confinamiento absoluto en Francia. En Estados Unidos se han tomado medidas como el toque de queda en algunos condados del estado de California y en el estado de Nueva Jersey se decretó el toque de queda…Argentina y Perú también se han sumado a la medida de restringir la entrada de extranjeros a sus países…

Ante un alto registro de personas que se han curado del Covid-19; la OMS se pronunció esta tarde y dijo que las personas que están curadas pueden ser contagiosos durante dos semanas más; por lo que recomiendan que después de establecerse que están bien, se debe mantener el aislamiento por dos semanas más.

Lo que opinan los panelistas:

El exembajador en Estados Unidos y exministro de Defensa, Gabriel Silva, criticó en primera instancia la necesidad de que se refuercen los controles en los aviones y aeropuertos, principalmente en las rutas nacionales. Considera que muchos no se han tomado esta situación en serio, ya que se ve constantemente personas desprotegidas y con una actitud no acorde a la realidad. Ante la mortalidad por los casos de Covid-19, señala que es pertinente aclarar que esta tasa varía en cada país y que en gran parte depende de los sistemas de salud que cada región tenga; por lo tanto, no es adecuado hablar solo de una tasa de letalidad.

Ante la compleja situación económica, considera que, aunque la situación ya venía en deterioro; en los últimos días se ha intensificado. Dice que ante una declaración de emergencia económica se podría actuar mucho más rápido.

La representante a al Cámara por la Alianza Verde, Juanita Goebertus, piensa que la principal medida es quedarse en casa y poder trabajar de manera remota. Ante esta situación ha propuesto que el congreso se reúna y legisle a través de videollamadas con el fin de evitar aglomeraciones en el Capitolio. Frente a las emergencias generadas por el Covid-19, piensa que se debe evitar que la curva de contagio aumente, para que el sistema de salud colombiano se colapse. Señala que ante la situación con Venezuela el cierre de fronteras no es suficiente, este paso fronterizo es poroso y muchas personas pueden entrar al país de manera ilegal, por lo tanto, propone que se realicen pruebas a quienes crucen la frontera con el fin de lograr contener cualquier contagio en esa zona del país.

Roy Barreras, senador del partido de la U, considera que el principal sector que se debe proteger hoy es el de la salud, ya que, en un eventual colapso del sistema hospitalario, este podría generar más muertes que el mismo Covid-19. Ante esta situación propone que sean canceladas las cirugías selectivas o que no son de urgencia; para que de esa forma se deje libre espacio en las clínicas y personal médico para atender cualquier emergencia que se presente ante la crisis que vive el país. Piensa que las medidas que ha tomado el Gobierno nacional por el momento han sido positivas y las adecuadas; pero señala que no son suficientes.