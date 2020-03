Sector aéreo dice que se siente desprotegido ante el coronavirus

Dani Moreno, presidente de ANSA(Asociación Nacional de trabajadores del Sector Aéreo y Servicios Aeroportuarios) denunció que los trabajadores del sector operativo están desprotegidos y no tienen garantías de protección ante la pandemia del coronavirus.

El vocero, dice que hay trabajadores que después de que salen los pasajeros tienen que hacer unos protocolos y unos procedimientos de aseo y no hay una medida de protección para garantizar su salud.

Los trabajadores se quejan de que OPAIN no emitió una circular interna, charlas o acciones, incluso, denuncian que no pueden usar tapabocas porque no se ve bien con la imagen de la aerolínea.

“El Estado colombiano debe apropiarse de esta situación, y darnos soluciones o medias urgentes, porque todos sabemos que por el aeropuerto ha entrado el virus” dijo el vocero del sindicato.