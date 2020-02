“El Gobierno debe tener canales para cooperación judicial con Venezuela"

En medio de las declaraciones desde Venezuela de Aida Merlano involucrando varias personas del país con casos de corrupción por compra de votos, el exfiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, señaló en HOY POR HOY 6 AM que cuando hay denuncias criminales “vengan de un lado o de otro, al ente investigador no le queda otro recurso que abrir una investigación de oficio”, sin embargo, destacó que en algunos casos puede haber dificultades porque se han acusado personas que tienen fuero.

El exfiscal estimó que si bien “es una denuncia que no se puede desconocer, va a ser muy difícil que el fiscal pueda avanzar” porque no existe cooperación judicial con Venezuela y todo el proceso puede quedarse allí.

Gómez Méndez dijo que si él fuera fiscal no enviaría una comisión de fiscales a Venezuela porque no hay relaciones de estado a estado. Por ello agregó que si bien puede haber dificultades entre países, no se pueden romper bases de comunicación y el estado colombiano “debe buscar caminos para tener canales de comunicación que permitan la cooperación judicial”.