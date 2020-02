Mi Banda Sonora con Adrián Chamorro

Entre conciertos de música clásica, un poco de The Beatles y otro, de The Rolling Stones, Adrián Chamorro nos compartió la lista de canciones que hacen parte de la banda sonora de su vida. Durante la conversación descubrimos a un hombre sensible, disciplinado y pedagogo que cree en la formación educativa musical de los jóvenes de este país.

Gracias a su mamá conoció el instrumento de violín a los 3 años. Y es posible decir que, desde ese momento, no ha parado de estudiar y trabajar a favor de la música. Ha recorrido el mundo internacional como director de orquesta y es violinista de la Orquesta Champs Elysee. Además, es profesor y director de la Filarmónica Joven.

Conozca aquí su lista de canciones:

Concierto para violín - Chaikovski

A hard day’s night - The Beatles

Tercer concierto de Brandenburgo - Bach

Judy blue eyes - Crosby, Stills, Nash & Young

Getting Better - The Beatles

Segundo concierto para piano - Johaness Brahms

Martha my dear - The Beatles

Oda fúnebre - Bach

La exiliada del sur - Inti Illimani

Luis XIII y Pavana - Fritz Kreisler

Volver a los 17 - Violeta Parra

5 Suite para violoncello - Bach

Homeward bound - Simon & Garfunkel

Misa luterana - Bach

Cleanup time - John Lennon

Primer movimiento 4 sinfonía - Gustav Mahler

Polifonía vocal siglo XVII - Tomas Luis de Victoria

Angie - The Rolling Stones