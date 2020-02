Abogado Jaime Lombana denuncia complot en su contra

El abogado Jaime Lombana, se defendió de las acusaciones en su contra por presunta corrupción y asegura que el empresario Carlos Mattos tiene un plan de desprestigio en su contra, por ser contraparte en el denominado caso Hyundai.

Lombana, quien defiende los intereses del empresario ecuatoriano Juan Eljuri, nuevo representante de la mara Hyundai en Colombia, dice que son falsas las acusaciones que lo señalan de tener cuentas en Curazao, presuntamente para lavar dinero.

“Nunca he tenido una cuenta en Curazao, tampoco he hecho alguna transacción relacionada, y nunca he sido detenido en los Estados Unidos”, afirmó.

En 6AM Hoy por Hoy dijo que Carlos Mattos y sus familiares habrían pagado a algunos periodistas para señalarlo como un criminal.