Rafa Pérez habla sobre como se dio su salida del Junior de Barranquilla

Rafa Pérez será el jugador que agrande la cuota de colombianos en la Superliga de Argentina. El defensor central que jugó por un largo tiempo en el Junior de Barranquilla, compartirá equipo con Dayro Moreno y Diego Valoyes en el Club Talleres de Córdoba.

Sobre como fue el diálogo con el técnico Avelino Comesaña, el defensor de 30 años contó "Tuve una reunión con Julio Comesaña al inicio de pretemporada, yo le manifesté que tenía unas opciones y que por mi edad quería tomar una". Además Pérez desmintió algunas comentarios que se generaron entorno a su salida .

"Escuché algunos comentarios diciendo que yo estaba huyendo de un compromiso porque el entrenador no me iba a tener en cuenta y eso no es verdad".

Sobre su nuevo equipo se mostró motivado "Desde el primer día, el entrenador de Talleres estuvo muy pendiente y eso me llena de confianza, pero no he tenido la oportunidad de hablar con Dayro Moreno".