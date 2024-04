Vemos una posibilidad de sentarnos a concertar: Pinto sobre nueva reforma a salud

Colombia

Los nueve senadores que votaron a favor del hundimiento a la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, se reunieron con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para hablar sobre el nuevo proyecto que está alistando el Gobierno para radicar al Congreso de la República en los próximos días.

Tras el encuentro, uno de los congresistas, el senador Miguel Ángel Pinto, aseguró que ve la posibilidad de establecer un diálogo que permita llegar a un consenso frente al nuevo texto.

“Hoy planteamos nuestras posiciones, escuchamos las posiciones del Gobierno. Lo importante aquí, que yo destaco es que, hasta hoy, por lo menos vemos una posibilidad de sentarnos a concertar, ese es un buen punto. El ministro del Interior llevará el mensaje al Gobierno, él como vocero de la parte política, estuvimos los nueve senadores de la Comisión, también tendrá que hablar con los ponentes de sus sectores políticos y miraremos haber si ellos quieren dar el espacio para que podamos trabajar una o dos semanas buscando los procesos de concertación, si son viables, pues creo que será procedente el mensaje de urgencia, si no es viable igual abriremos el debate porque una cosa es como llegan los proyectos y otra cosa es como salen del Congreso”.

Consideran que el proyecto no debe ser radicado hasta tanto no se concrete un proceso de concertación con los diferentes actores del sistema de salud. “Si fuera en 15 días sería un plazo un tanto prudente, pero es que la información que teníamos es que iba a ser radicada hoy o a mas tardar el jueves 2 de mayo (…) pues obviamente ese sí es un absurdo”.

Pinto añadió: “Estamos esperando que no sea radicada todavía, que el gobierno se tome los espacios suficientes para escuchar a los actores, para que revisemos los textos. No solamente es un acuerdo de la comisión con el Gobierno, es un acuerdo, primero, al interior del mismo Gobierno porque Hacienda y Salud tienen que mirar si este proyecto tiene financiación, que nosotros creemos que no, y esa voz cantante la lleva el ministerio de Hacienda. Segundo, nosotros tenemos que terminar los diálogos que traemos con los diferentes sectores y el gobierno tiene que escuchar también a los pacientes, a los usuarios, a las IPS, no se pueden quedar en un marco solamente con las EPS para convertirlas en simplemente en entidades que van a auditar”, agregó.

El Gobierno sigue evaluando la posibilidad de radicar el proyecto de reforma a la salud con mensaje de urgencia.