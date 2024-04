Concejo aprobó acuerdos municipales para la inversión del superávit

Cúcuta

Una evidente división al interior del Concejo de Cúcuta dejó el debate para la aprobación del proyecto de acuerdo en el que se discutía la inversión de recursos del superávit.

Por un lado, un grupo de concejales apoyó lo planteado por la administración municipal, argumentando que los corporados se encargarán de hacer veeduría a las decisiones tomadas por el primer mandatario municipal.

“De manera general, puede tener cada uno una visión del tema, pero el ordenador del gasto es el alcalde, y quien decide dónde invertir esos recursos es el alcalde. Yo también pienso que pudo haber unas carteras con una mayor inversión que otras, si el alcalde nos dice a nosotros que va a invertir en un proyecto, el tiempo nos dirá si los invirtió o no los invirtió bien” dijo a Caracol Radio el concejal Jesús Sepúlveda.

Un acalorado debate se vivió de principio a fin, teniendo en cuenta el malestar por parte de algunos de los concejales por la ausencia de los secretarios de despacho en la plenaria.

“Se inicia muy tarde la sesión, creíamos que no había iniciado porque se esperaban los secretarios de despacho, pero lamentablemente no hacen presencia, donde nosotros queríamos conocer de voz de ellos el porqué se asignan los recursos a cada una de las secretarías y que no se ejecutaron en el 2023″ aseguró el concejal Oliverio Castellanos.

A pesar de las presentaciones de un grupo de concejales de oposición y los llamados a replantear las inversiones, se aprobaron los cuatro acuerdos municipales que se presentaron durante las sesiones extraordinarias.