Sobreviviente de ataque en Briceño relató que estuvo abandonado tres horas en el lugar

Caracol Radio conversó con un hombre que sobrevivió al ataque armado del Clan del Golfo en el corregimiento de Chorrillos ubicado a un poco mas de una hora del área urbana de Briceño en el Norte de Antioquia. Hizo un relató dramático en el que confirma que sí hubo personas retenidas , pero no supo que ocurrió con ellas . También como ocurrió el ataque armado contra los civiles. Lo que fue calificado como una violación al derecho internacional humanitario. Pero solicitó la protección de su identidad.

La persona quien esta hospitalizada recuperándose de sus lesiones por los impactos de bala que recibió, relató a Caracol Radio que el pasado lunes salía de Briceño cuando seis hombres armados, al parecer, del Clan del Golfo le salieron en la vía y le dispararon sin mediar palabra.

“Cuando yo ya venía saliendo, recibí un ataque armado como a la población civil, hermano, y a mí como líder social, porque estaba lloviendo muy fuerte. Entonces yo me estaba poniendo en el impermeable cuando yo vi como seis tipos armados, uno de ellos me disparó, yo caigo directamente al suelo, iban pasando dos motos, y estos tipos les aflojaron ráfagas y dispararon contra esa gente, pero a los que yo vi, esa gente se les fue”.

Asegura que en ese momento le dio tanto temor de la situación que se hizo el muerto para evitar que lo remataran en el lugar. Como esa es una vía altamente transitada, dice que escuchó cuando los ilegales pararon a otra persona que pasaba en motocicleta y ordenaron llevar una razón al pueblo.

“Cuando viene subiendo una moto, ellos la paran y dicen, ¿Usted para dónde va, ¿quién es y de dónde viene? Entonces el señor da la información que es que ellos le piden y le dicen, bueno, usted va a dar esa información. Nosotros somos de las AGC, somos de Bajo Cauca, estamos aquí para combatir todo lo que es guerrilla, los que le colaboran a la guerrilla, a los líderes sociales que están en contra de nuestros intereses y que no están con nosotros, los vamos a matar. Para que usted dé esa información de que las AGC estamos haciendo presencia aquí, tenemos gente en el pueblo, tenemos gente en todas las veredas, vamos a matar a todos los que están en contra de nosotros”.

Agregó que mientras estaba en el piso desangrándose, el grupo ilegal lo requiso y le quitó la billetera con sus documentos, por lo que teme una represalia en su contra , porque dicen la intención era asesinarlo a él como líder social. Cuneta que estuvo abandonado en el sitio hasta tres horas en medio de la lluvia.

“Cuando yo ya sentí que me quedé solo, que yo ya estaba solo ahí, me arrastré un poquito hacia la carretera. Yo quedé en toda la orillita, como en una zanja. Pues pasaban los carros y les daba miedo parar, pasaban derecho. Yo quedé tres horas ahí, estaba cayendo agua y yo me estaba desangrando ahí, tres horas sin que nadie me prestara auxilio. Fui a llamar a mi hermano a la ambulancia y que no podía porque estaban ocupadas. Mi hermano contrató un carro para que me recogiera. Tengo testigos que me dicen que están en mi navaja, que cuando la ambulancia venía pasando por mi navaja, que la iban a parar para rematarme, pero yo no venía en la ambulancia, sino que yo venía en un carro particular. Igual la ambulancia no paró, sino que la aceleró. Entonces los hombres dijeron que, si quedaban en el hospital, lo rematamos”.

Recalca que él puede confirmar que algunas personas que llegaron al sitio mientras intentaban pedir ayuda, c ontaron que sí hubo personas retenidas , pero no sabe que ocurrió con ellas.

“Yo me hice el muerto ahí, subieron dos muchachos a hablar con otro muchacho ahí. Que había dos personas desaparecidas que las tenían como retenidas. No sé qué pasó con las personas, si las entregaron, si las devolvieron. No sé qué pasó con las personas. Yo los escuché a ellos hablando”.

En cuanto a su salud

La víctima, quien ha solicitado la protección de su identidad por seguridad, indica que recibió dos disparos, uno que lo tiene afectado en su movilidad, cuenta cómo es su estado de salud desde la habitación de la clínica en la que espera recuperarse.

“No, inicialmente mi recuperación está ahí en valoración, pues, porque como en ese momento me detienen con un pañal, con una sonda para orinar y de la cintura para abajo no siento nada, entonces están mirando a ver qué me pueden hacer”.

Antecedentes

Esta persona asegura que él ya había tenido un apoyo de seguridad de parte de la UNP por su trabajo social, pero le fue retirado lo que lo tiene expuesto a un riesgo inminente, el cual quedó evidenciado en el reciente ataque.

“Yo ya había salido de ese pueblo con amenazas de las AGC, medidas de seguridad, y me las quitó. La UNP, no sé, creyeron que eran caprichos míos, no sé qué pasa con la autoridad, no sé”.

Por el momento, las autoridades han indicado que son tres las personas heridas en el ataque armado y no cuatro, como inicialmente lo había informado el secretario de gobierno de Briceño.