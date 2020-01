Alfredo Ramos: No me voy a dedicar a tumbar al alcalde de Medellín

El concejal de Medellín Alfredo Ramos se refirió a la supuesta campaña emprendida para revocar al alcalde de la ciudad Daniel Quintero, y aseguró que él está dejando que el mandatario gobierne. Eso sí enfatizo en que le hará control político y que le han criticado el hecho de que haya tratado de minimizar el impacto de las movilizaciones.

“Me parece ridícula esa grabación, la situación debe manejarse con seriedad. El alcalde de Medellín no debe dejarse llevar por chismes. Igualmente, no veo cuales son los audios de la gente que esté intentado hacer un complot en su contra”, dijo Ramos.

El concejal ratificó en 6am Hoy por Hoy de Caracol Radio que le preocupa el vandalismo en Medellín y añadió que vio un movimiento en redes sociales de personas de todo tipo hablando de una revocatoria, frente a los cual el habría pedido que se le deja gobernar a Quintero.

“Yo soy concejal de Medellín hago control político y no me voy a dedicar a tumbar al alcalde. Soy propositivo y seré coherente con eso, porque, que le vaya bien a el alcalde, significa que le va a ir bien a Medellín. Solo me preocupa que se dispongan recursos públicos para que la protesta avance”, concluyó el concejal.