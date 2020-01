¿Se está cocinando una revocatoria contra Daniel Quintero?

Una fuerte polémica desató las declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, que en 6AM Hoy por hoy de Caracol Radio aseguró que hay un excandidato a la alcaldía, que lidera una revocatoria a su mandato y que tiene audios que demuestra esto. Insistió que solo están esperando hasta el primero de enero del 2021 para iniciar la recolección de firmas, que permita la consulta ciudadana sobre la revocatoria.

“Es que hay un grupo organizándose, liderado por un excandidato a la alcaldía de Medellín y se están organizando para recoger firmar, a partir del año, para poder hacer una revocatoria”, señaló el alcalde, que aseguró que no quiso decir ningún nombre, porque esto no es un delito, pero aseguró que tiene grabaciones, que incluso demuestra que son financiados por empresarios.

Las declaraciones son acordes a la principal tendencia de Twitter en Antioquia: #RevocatoriaADanielQuintero, donde cientos de personas están criticando o respaldando las decisiones del mandatario, frente a las movilizaciones de este martes.

Hasta el mismo alcalde le contestó a uno de los tuiteros, quien le manifestó que renunciara ya y además escribió: “Hoy inició una campaña para torpedear los gobiernos locales alternativos que acaban de ser elegidos con votaciones históricas. Así son ellos. Nosotros seguiremos trabajando para construir un futuro diferente”.

Alfredo Ramos Maya critica

Ante las declaraciones del alcalde en Caracol Radio, el concejal del Centro Democrático arremetió contra Quintero Calle y aseguró que el mandatario está creando persecuciones donde no están.

“Ante las manifestaciones el gobierno dice que tiene unos audios de un candidato que quiere una revocatoria. Que saquen los famosos audios, vamos a ver cuál es el candidato perdedor que quiere la revocatoria, que entre otras es un derecho constitucional”, comentó el concejal Alfredo Ramos Maya.

Por su parte Santiago Gómez Barrera aseguró: “No se entiende que la alcaldía allá financiado el concierto de los marchantes ayer y no allá tenido el control. Y luego sale el alcalde a decir que un excandidato lo va a revocar, eso es para desviar la atención y no hablar de lo qué pasó ayer. Yo no estoy con empresarios en ningún proceso para revocar a nadie, no he ido a reuniones y he hablado con nadie del tema”.

Finalmente, Juan David Valderrama comentó: “Entrar tan rápido en la paranoia de que lo quieren revocar, por mi parte no me he manifestado sobre el alcalde electo o en ejercicio”.