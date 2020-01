Nassar se defiende de acusaciones que lo señalan de recibir mermelada

En diálogo con Caracol Radio, el recién nombrado asesor presidencial para las comunicaciones, Hassan Nassar, afirmó que su cargo no fue en pago por favores realizados al Gobierno.

“Yo no puedo empezar a defenderme de los ataques por mi manera de ver el mundo, qué favor es entrar a trabajar en el sector público que me quita tiempo en familia, el cual me ofrecía el sector privado. Pero tomé la decisión porque quiero apostarle al país, porque creo en el proyecto del presidente. Mermelada sería que yo estuviera en medios de comunicación apoyando X o Y y mi familia se estuviera beneficiando con contratos, pero yo jamás he vendido mi dignidad a ese costo”, explicó el periodista.

Asimismo, señaló que la estrategia de comunicaciones del Gobierno estará basada en la pluralidad y la equidad. “La agenda es una, pero sabe que debe llegar a todos. Yo creo en la libertad de prensa, en el pluralismo y en que se puede comunicar mejor el Gobierno”, comentó.

Nassar estudió política y comunicación en el Emerson College en Boston y ha ejercido como periodista en varios medios de comunicación.