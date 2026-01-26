24 capturas, armas incautadas y motos recuperadas dejan operativos de la Policía en el Huila

Operativos de la Policía Nacional durante el fin de semana permitieron capturas, incautación de armas y recuperación de motocicletas en el Huila.

Un balance positivo dejó el despliegue operativo de la Policía Nacional en el Huila durante el fin de semana, con la captura de 24 personas y la aprehensión de un menor de edad, en medio de acciones de control y prevención adelantadas en distintos municipios del departamento.

De acuerdo con las autoridades, las capturas se realizaron por delitos como hurto calificado y agravado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y uso de documentos falsos, reflejando el impacto de los operativos en la seguridad ciudadana.

Uno de los hechos más relevantes se registró en Isnos, donde tres hombres conocidos como “Franky”, “Ñeñe” y “El Paisa” fueron capturados tras intimidar con arma blanca al propietario de un establecimiento comercial, al que le hurtaron maquinaria y herramientas avaluadas en más de tres millones de pesos.

En Pitalito, una mujer fue capturada cuando se movilizaba en motocicleta portando un revólver, el cual fue hallado durante un procedimiento de registro, pese a que la implicada intentó oponerse a la acción policial.

Durante los controles realizados en establecimientos nocturnos, vías públicas y sectores de alta afluencia, la Policía incautó cinco armas de fuego y 47 armas blancas, además de recuperar cinco motocicletas reportadas como hurtadas.

En la lucha contra el microtráfico, las autoridades lograron sacar de circulación más de 73 mil dosis de marihuana y derivados de la base de coca, afectando las economías ilegales dedicadas a la distribución local de estupefacientes.

Así mismo, se impusieron 58 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, principalmente por porte de armas blancas, riñas y funcionamiento irregular de establecimientos comerciales.