Isnos y Timaná avanzan en proyectos de alcantarillado que beneficiarán a comunidades urbanas y rural

Obras de alcantarillado en Isnos y Timaná buscan mejorar las condiciones sanitarias de comunidades urbanas y rurales.

La Gobernación del Huila, a través de Aguas del Huila, adelanta importantes proyectos de alcantarillado en los municipios de Isnos y Timaná, con el propósito de fortalecer el saneamiento básico y mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de sus habitantes.

En Isnos, se ejecuta el Plan Maestro de Alcantarillado, una obra que contempla una inversión superior a los $22.000 millones y que ya inició su etapa de construcción. Este proyecto permitirá optimizar el sistema de recolección y conducción de aguas residuales en el municipio, reduciendo riesgos ambientales y sanitarios.

Entre tanto, en Timaná, la comunidad rural de Cinco Veredas será beneficiada con la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado. Esta obra impactará de manera directa a cerca de 500 familias de cinco comunidades rurales, con una inversión que supera los $5.114 millones.

Las autoridades departamentales destacaron que estas intervenciones hacen parte de la estrategia para cerrar brechas en saneamiento básico en diferentes municipios del Huila, especialmente en zonas que por años carecieron de infraestructura adecuada para el manejo de aguas residuales.