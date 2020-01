Taxis ‘zapatico’ dejarán de entrar al país

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, los vehículos que se van a aceptar, una vez se expida el decreto que sustituye el Capítulo 3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte (decreto 1079 de 2015) , serían únicamente los tipo sedán, camionetas y camperos, por lo que los conocidos taxis ‘zapatico’ que no tienen baúl, dejarán de entrar al país.

“Esto no significa que los vehículos que están circulando tengan que salir, lo que significa es que a partir de la emisión de un nuevo decreto, buscaremos que no ingrese ningún vehículo que no cumpla estas especificaciones, por comodidad y seguridad de los usuarios”, explicó Juan Camilo Ostos, viceministro de Transporte.

Y aunque Hugo Ospina, presidente de una asociación de taxistas, señala que ha sido una medida que se ha hablado con el Gobierno para mejorar la calidad del servicio y competir contra plataformas digitales, asegura que la medida no se podría cumplir en su totalidad.

“Lo único sería que no van a ingresar más, porque nosotros no los vamos a modernizar, no hay pasajeros en la calle para pagar el crédito que tendríamos que sacar para pagar nuevos vehículos y yo no voy a endeudarme para que los usuarios escojan viajar en carros de 5 millones que prestan el mismo servicio que yo a través de las plataformas, entonces hasta que no se regule el tema, no cambiaremos”, afirmó Ospina.

El decreto contempla la creación de una categoría de transporte premium y la implementación de una plataforma que estime el trayectos y sus costos.