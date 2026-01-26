Cambios en la movilidad en Ibagué: Alcaldía hará trabajos de mantenimiento en la Quinta con 37
Las autoridades de tránsito afirman que las calzadas de la carrera Quinta se reducirán a un carril. Habrá control especial de tráfico.
Ibagué
La Alcaldía de Ibagué anunció que desde este lunes 26 de enero arrancarán los trabajos de mantenimiento de la carrera Quinta con calle 37. Las obras iniciarán desde las 6:00 de la mañana.
Durante la ejecución de las obras, las calzadas ascendente y descendente de la carrera Quinta, a la altura de la calle 37, operarán con reducción a un solo carril por sentido. Por otra parte, en el cruce vehicular en sentido carrera Sexta a Cuarta y viceversa permanecerá con cierre total.
Por lo anterior, se recomienda a los ciudadanos tomar vías alternas y planificar sus recorridos. Asimismo, se anuncia que habrá regulación y acompañamiento del Cuerpo de Agentes de Tránsito y del equipo de controladores del contratista.
“En el sector habrá presencia permanente de agentes de tránsito y personal encargado de la regulación vial para garantizar la movilidad y la seguridad de los usuarios”, indicó Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad.
Dato: En la calle 37 con Quinta inicialmente se intervendrán los carriles internos y, una vez finalizada esta fase, se dará inicio a los trabajos en los carriles externos.