Demogán: Nueve empresas lecheras venden productos que no son 100% lácteos

Roberto Ramírez, vocero de Demogán, denunció que luego de tres años de investigaciones realizadas en Colombia y en Alemania se logró determinar que al menos nueve empresas lecheras del país están comercializando leche rebajada con lacto-sueros, lo que se constituye en una práctica de engaño a los consumidores.

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, el señor Ramírez dijo que fue presentada y admitida por un juez de Bogotá una acción popular contra esta práctica. “Ya la presentamos, fue aceptada una demanda, que ya conoce incluso la Superintendencia de Industria y Comercio; al respecto también tiene información el Invima. En su momento el Ministerio de Agricultura hizo una mención del tema asegurando que no se podía aceptar lacto-sueros como leche”, afirmó Ramírez.

El líder ganadero aseguró que están molestos, porque a pesar de que no es ilegal comercializar lacto-sueros, sí se debe especificar la calidad. Señaló que son leches más baratas que generan una competencia desleal, porque no le informa al consumidor su contenido real de lacto-sueros.

“Esto afecta la cadena, incluido el consumidor que en su mayoría son niños. Si una empresa normalmente va a incluir lacto-sueros debe decirlo. El lacto-suero no hace daño, pero no nutre como debería”, manifestó el vocero.

Entre las nueve empresas que, según Ramírez, incurren en esta práctica, mencionó a la firma Gloria. En los documentos que divulgó Demogán aparecen: Gloria Colombia S.A., Compañía Lechera el Mortiño S.A.S, Lácteos la Esmeralda S.A.S, Productos Alimenticios el Recreo S.A.S, Alimentos del Valle S.A., Doña Leche Alimentos S.A., Parmalat Colombia Ltda., Productos Lácteos Colfrance y Laktoland S.A.S.

Precisa que los demandados son todos maquiladores de formatos hard discount, o de marcas propias de los supermercados.

