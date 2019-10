El Pulso del Fútbol, 24 de octubre del 2019

En el programa de hoy de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de algunos correos que recibieron, en el que varios oyentes se manifestaban en desacuerdo con la información que se reveló ayer en el programa, sobre los sueldos de algunos futbolistas en Colombia. Acerca del tema César manifestó: “La información de los sueldos de los futbolistas en todo el mundo es altamente conocida, nosotros sabemos cuánto ganan los jugadores en España, en Inglaterra, por lo tanto, no está mal decir cuánto ganan acá”.

Entre otros temas, César y Óscar hablaron también del clásico capitalino que se disputó ayer en el Estadio El Campín. Independiente Santa Fe dio un golpe de autoridad ganándole a Millonarios cuatro goles a dos y dejó prácticamente eliminado al equipo embajador, que ya no depende de sí mismo para clasificar entre los ocho de las finales de la Liga Águila. Sobre la situación del equipo embajador Óscar opinó: “Yo creo que Jorge Luis Pinto, si no clasifica deberá salir de Millonarios, además lo conozco bien y sé que si no entra, él mismo tomará la decisión”.

En otro segmento del programa, nuestros panelistas hablaron de los partidos de la UEFA Champions League que se jugaron ayer, uno de los partidos que generó más comentarios fue el del Slavia Praga contra el Barcelona, si bien los catalanes ganaron 1-2, el partido fue bastante difícil para los dirigidos por Ernesto Valverde. Acerca del encuentro César comentó: “Como sufrió el Barcelona, además sus delanteros no están en su mejor momento, Suárez no marca, Griezmann no marca y Dembélé ya completa diez partidos sin marcar”.

