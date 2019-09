Hernán Torres: “De la noche a la mañana, nada sale, era un proceso”

Es un mal del fútbol moderno el acortar los procesos por parte de los dirigentes en caso de no conseguir los resultados esperados. Esto le pasó a Hernán Torres que fue despedido de la dirección técnica del Atlético Bucaramanga tras la derrota 1-0 en el clásico ante el Cúcuta Deportivo.

Torres, campeón con Millonarios en el 2012 y el encargado de ascender al América de Cali en el 2016, se refirió sobre los refuerzos que llegaron para el equipo santandereano: “Lo lógico era que a mitad de año fuera muy difícil de reforzar el equipo (…) Tratamos de seguir con la base y conseguir refuerzos que se adaptaran al presupuesto del club”.

El rendimiento del equipo era bastante discutido por los hinchas del Bucaramanga, aun así, el técnico afirmo que el equipo estaba tomando una identidad “Yo no tengo la varita mágica para poner a jugar al equipo en 3 meses”

Sobre ofertas para dirigir nuevamente, Torres dijo que tenía algunas conversaciones, pero nada oficial: "Oficialmente nadie me ha llamado, no he recibido ninguna oferta de Costa Rica".