Hija de Yolanda Paternina, fiscal asesinada, denunció intento de homicidio en Barranquilla

Kety Martínez, hija de la fiscal asesinada Yolanda Paternina en 2001, denunció un intento de homicidio en su vivienda en el norte de Barranquilla en la tarde de este jueves, 25 de abril.

El hecho se registró en la Urbanización Alameda del Río en donde un sujeto le apuntó con un arma de fuego en la puerta de su vivienda, pero se le engatilló. Martínez, indicó que el hombre tenía el arma de fuego con silenciador.

“Me tocan la puerta tres veces, abro la puerta y no veo a nadie, pero en la tercera un sujeto con una pistola con silenciador me apunta y en seguida procede a dispararme, pero yo veo que hunde el gatillo y dije Dios mío el arma se le engatilló y no pudo matarme”, manifestó Martínez a Caracol Radio.

