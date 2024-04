Un muerto dejó ataque de abejas en el Quindío, apicultores y el manejo de las colmenas

Armenia

Un ataque de abejas dejó como saldo un muerto y ocho lesionados en zona rural del municipio de Calarcá

La víctima del ataque del enjambre de abejas fue identificada como Antonio Caicedo, de 75 años de edad en hechos que se presentaron en la finca Aguacatal en la verada La Bella en Calarcá.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Jhon Jairo Quintero Hurtado, apicultor y dueño de Apimiel que está ubicada en la hacienda La Pradera en Calarcá y porque se presentan estos ataques y el manejo que se debe tener y que autoridades deben atender el llamado ante la presencia de colmenas, enjambres o panales de abejas en viviendas o fincas.

Y explicó “Lo que conocemos es que hay una ley que salió en el 2020 y es la ley 21:03, pero la ley no la han hecho efectiva, que es de proteger las abejas, el tema de los retiros de los enjambres con las entidades es que ellos no tienen los equipos, no tienen el conocimiento de que lo que hay que hacer con las abejas, porque es que el retiro de las abejas no es solamente ir y retirarlo donde están ellas y ya ahí terminó el proceso, no, ellas hay que garantizarles una casa donde la vamos a organizar. Entonces el tema es retirarlas con mucho cuidado retirar sus panales, hay que acomodarlos en un cajón, que llamamos colmena donde la vamos a tener bien organizada tiempito ahí mismo donde se retiraron para que ellas sigan su curso normal de trabajo.

Las abejas no son agresivas son defensivas

El apicultor indicó las abejas, no son agresivas ellas son defensivas. Si usted está donde están las abejas y yo he retirado enjambres que dan que los he sacado de una sala de una vivienda, pero igual la gente le da miedo, pero desde que no les molesten ellas no van hacer muy agresivas, ellas se defienden porque ya comienzan a echarle humo comienzan a tirarle agua y obvio, las abejas se tienen que defender, por eso es muy importante la recomendación es que cuando esto ocurra la dejen quietecita en lo posible ponerles un platito de agua con azúcar como un melao, ella se hidraten cojan fuerzas y continúen su camino.

Nosotros retiramos las abejas

John Jairo Quintero Hurtado dueños de Apimiel, indicó “al principio cuando yo empecé, hacía ese servicio gratuito, pero entonces ahí me di cuenta el tiempo que requieren ellas para uno asegurarles porque es que mire que las estamos sacando de su hábitat y nos estamos dando para otro lado entonces y la idea es conservarlas, entonces yo hacía el retiro, lo hacía lo hacía de forma gratuita, pero ya en el transcurso de tiempo que ya tocó empezar a cobrar más que todo la visita porque es que cuando uno llega se desplaza uno bien lejos, uno requiere del tiempo el combustible, entonces empezamos a cobrar la visita y ya en el transcurso de la visita terminamos, ya les podemos decir cuánto vale porque como todos no son del mismo tamaño ni están en partes de fácil acceso para retirarlos, entonces de acuerdo al estudio que se le hace a la visita le decimos cuánto vale el retiro, si hacen el trabajo con nosotros, pues obviamente la visita no tiene ningún costo, pero si el retiro.

Que autoridad debe atender el tema de las abejas

Las alcaldías son las encargadas, por ejemplo aquí en la alcaldía de Calarcá a través de la Oficina de Desarrollo Productivo ya está trabajando, porque ellos tienen que adquirir el equipo, tienen que adquirir la persona con conocimiento tienen que adquirir un lugar donde ella la puedan llevar porque le digo no es ir y coger las abejas y llevarme las por allá arriba o tirarlas a la orilla de la carretera, porque es que hay que tener en cuenta que las abejas polinizan el 91% de las 100 especies de cultivo, o sea que nosotros sin abejas estaríamos prácticamente sin comida.

Recomendaciones

Si hay enjambres o panales de abejas en sus casas, fincas u otros inmuebles lo mejor es dejarlas quietas, que mientras ella no la moleste no va a pasar nada, pero si se ponen a tirar de alguna cosa o humo pues ellas actúan a la defensiva y con que una pique ellas activan las feromonas que llaman las otras y se sale de controlar la situación, pero de todos modos no olviden, hay que conservar las abejas porque en ella está la vida.