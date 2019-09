El Pulso del Fútbol, 6 de septiembre del 2019

En el programa de hoy en El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de lo que significa para la Liga Águila el tema de Rafael Carrascal, y la influencia que puede tener en las negociaciones de los jugadores en un futuro. Sobre esto Óscar afirmó: “Esto va a ser gravísimo para el futbol colombiano, entonces si un equipo le ofrece mañana a Ezequiel Cano un poco más de dinero el jugador se va y no pasa nada”. Además, afirmó que esto se podría convertir en una “piratería” en la liga colombiana.

En otro segmento del programa, se refirieron al partido que se jugó el día de ayer en Estados Unidos entre la Selección Argentina y la Selección Chilena, que terminó con un cero a cero y sobre el cual varios medios argentinos destacaron la falta de definición de la albiceleste. Sobre este encuentro César opinó: “Argentina inquietó más, buscó más la portería, pero no tiene gol y lo de Chile muy discreto, aunque se estabilizo en el segundo tiempo”, nuestro panelista complementó su opinión diciendo que con los delanteros que tiene la Selección de Argentina deberían anotar en todos los partidos.

En otros temas nuestros panelistas hablaron de las sorpresas que puede tener hoy la formación de la Selección Colombia en el enfrentamiento contra Brasil a las 7:30 p.m. en Estados Unidos. César manifestó: "Yo creo que Queiroz no va a cambiar de esquema, va a mantener la defensa que mencionamos, el medio campo con Barrios, Cuadrado y Mateus”. Por su parte Óscar dijo que era mejor ser un poco más recatado contra un equipo que no ha perdido hace 16 partidos y que es mejor no inventar porque puede salir caro.

No olvide escuchar el audio del programa.