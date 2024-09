Presidente del Deportivo Cali aclara los rumores: ¿el descenso sería un alivio económico?

El Deportivo Cali pasa por momentos sumamente complicados. Ante la falta de resultados en Liga y Copa Colombia, la directiva tomó la decisión de dar por terminado el contrato de Hernán Torres y a partir de allí iniciar un nuevo proceso, que asegure, por lo pronto, la mayor cantidad de puntos posibles de cara al próximo año.

En medio de todo este panorama, Humberto Acevedo, presidente de la institución verdiblanca, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre la reciente salida de Hernán Torres, dio detalles de cómo se acordó la rescisión del contrato y adelantó las posibilidades que se tienen en el cuerpo técnico, más allá del nombramiento de Sergio Herrera.

“Esto es algo que no viene ahora, sino de hace rato. Los resultados no se han dado y si han pasado 3-4 técnicos, pues de pronto el problema no es solamente el entrenador”, advirtió además el dirigente.

Finalmente, Acevedo aclaró los rumores que apuntan que la directiva tiene pensado consumar el descenso del Cali al Torneo de la B, con el objetivo de alivianar los estándares económicos. Así pues, envió un parte de tranquilidad a la hinchada y pidió paciencia de cara al futuro.

Cambios en el cuerpo técnico

Salida de Hernán Torres: “Con personas como Hernán Torres, que es un señor correcto, un caballero, un tipo profesional y disciplinado, terminar un contrato no es difícil. Aparte, es una persona que me dijo: ‘Yo me voy, ya las cosas están desgastadas, no me tienen que pagar un peso’. Y bueno, tomamos la decisión entre el Comité Ejecutivo y él. Desafortunadamente, las cosas no se dieron y los resultados son lo único que lo sostienen a uno”.

¿Interinato de Sergio Herrera? “Decidimos con el Comité Ejecutivo y él (Sergio Herrera) de que fuera el técnico del Cali. Lo que pasa es que esto ha sido muy rápido, la decisión de lo que pasó con el profe Hernán (Torres) se tomó hoy (jueves). Yo soy de los que pienso que las cosas hay que tomarlas con calma. Obviamente ya llevamos 10 partidos de un torneo y vamos perdiendo el semestre, entonces hay que enderezar eso. Esperemos que el sábado juguemos, ganemos; después jugamos el martes y ahí ya vamos mirando sobre la marcha qué decisión se toma”.

Posibles aspirantes al cargo: “A los técnicos los sostienen los resultados. Vamos a estudiar las hojas de vida. Desde que llegó Hernán (Torres) acá, tuvimos un estudio profundo de varias hojas de vida, lo que pasa es que en este momento, a la altura del torneo que va, hay técnicos, de los que miramos, que ya están trabajando, hay otros que por el artículo 34 no pueden venir. Estamos mirando. Ya se tomó una decisión y aprovecho para agradecerle la hinchada por la paciencia, porque nos ha acompañado y que nos tengan un poco más de paciencia, que con la ayuda de Dios vamos a salir”.

Posibilidad con el ‘Cheché' Hernández: “El Cheché es un técnico de la casa, que, entre otras cosas, yo fui el que lo trajo al Cali en el 97′ y ganamos un título, fuimos subcampeones de Libertadores y es el mejor equipo que he visto. Le tengo un cariño especial, siempre ha estado en la baraja, hemos hablado con él, pero hoy no hemos tomado una decisión con él ni con nadie. En este momento el encargado es Sergio Herrera”.

Metas económicas y deportivas

NO es posibilidad irse a la B: “Es que yo veo que eso es un absurdo. Primero que todo, por los activos de esta institución, estar en la B sería catastrófico. Hay equipos que han estado en la B, pero pues digamos que tienen el nombre solamente y nosotros no podemos ni pensar en eso. Es más, yo siempre he repetido que el Cali no va a descender. Lo que pasa es que ese fantasma del descenso, nos ha afectado a todos psicológicamente y uno como deportista, más allá de que yo ya no lo soy, debe pensar es en competir y ganar. Uno no puede esperar en no descender, porque o sino al Deportivo Cali no pueden venir. Es un equipo demasiado grande e histórico, entonces el que venga tiene que hacerlo es a tratar de ganar siempre”.

Mejoras a nivel administrativo: “Nosotros tenemos un norte fijado. Primero, salir de la situación económica y financiera en la que estamos, para lo cual estamos trabajando. Estamos en una conversión a sociedad anónima, fuimos admitidos en la Ley 550, tenemos una reestructuración en todas las áreas y en las unidades de negocio para volverlas cada día más productivas, estamos buscando un aliado o socio inversionista que venga y nos dé una mano y tratar de salir de esta situación deportiva, que en últimas es lo que le interesa al hincha”.

Proceso lento, pero seguro: “Lo que pasa es que este es un proceso y dentro de él hay unos tiempos, las normas no se las puede saltar uno. No me cabe duda que vamos a sacar esto adelante y para hacerlo necesitamos del apoyo de los hinchas, de los socios y hasta de los periodistas, porque pues el Deportivo Cali es una institución histórica de Colombia y esto es por la ciudad, por el departamento”.

Del tema del técnico, no hemos hablado si será extranjero o nacional. Eso en su momento se comunicará a la opinión pública. En cuanto a los activos, es el equipo que más tiene. Activos para monetizar hay, lo que pasa es que en este momento, al ingresar a la Ley 550, tenemos que cumplir con unos procesos y después de eso mirar qué activos se pueden vender. Hoy no podemos vender nada...