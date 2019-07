Esperanza de Colombia, café para redimir al departamento de Caquetá

Caquetá es un departamento colombiano con alto potencial agrícola y ganadero, y dentro de la agricultura el café tiene un futuro muy promisorio, gracias a un programa impulsado por la multinacional Nespresso que, con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros, está facilitando su producción de alta calidad.

Y desde Caquetá se impone la marca Esperanza de café, que llega a 20 países del mundo y que comienza a ser apreciado por sus características muy especiales.

En Al Campo, de Caracol Radio, hablamos con Santiago Arango, coordinador del programa denominado Triple A, quien dijo que es una estrategia global de abastecimiento de Nespresso y pretende mejor calidad, buenas prácticas y sostenibilidad agrícola, y más productividad.

Señaló que a los productores cafeteros de Florencia y San Vicente del Caguán se les da acompañamiento técnico con agrónomos dedicados, quienes visitan las fincas, conocen sus necesidades y ayudan a producir cafés de mejor calidad que resulten más rentables.

También habló con Al Campo el caficultor de Florencia Fernando Pedreros, uno de los beneficiados con el programa y quien destaca el acompañamiento y la enseñanza de cómo sacar mejor café y poderlo comercializar mejor.

Estamos aprendiendo más, para ser más competitivos, dijo este campesino cafetero, quien resaltó que el café de Caquetá es de amplia tradición local, pero poco se había dado a conocer por los problemas que ha tenido el departamento.

Entre tanto, el ingeniero agrónomo Julián Velásquez, de la Federación Nacional de Cafeteros, dijo que son aliados para implementar el programa Triple A que busca mejorar la calidad, la productividad y la sostenibilidad de las fincas cafeteras.

Tratamos de poder mejorar la parte de infraestructura, secado y beneficio, pues en Caquetá no se ha hecho de manera adecuada, dijo el ingeniero Velásquez en Al Campo, de Caracol Radio.

Y destacó que si bien en el Caquetá no han sido grandes productores, el potencial es muy alto porque las características de clima, suelo y manejo les permite un perfil diferente y atractivo comercialmente, por tener un sabor que no se ha probado, no se conoce y al que se le puede dar toda la importancia.