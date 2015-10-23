Alex Char está inalcanzable en Barranquilla

Barranquilla

El candidato Alejandro Char se consolidó como gran favorito para ganar el domingo la Alcaldía de Barranquilla, según la encuesta de octubre sobre intención de voto, realizada para Caracol Radio y Red + Noticias, en alianza con Cifras & Conceptos.

Según esta encuesta Polimétrica, Char alcanzó el 78% de la intención de voto, mientras que su único contrincante, Rafael Sánchez Anillo, tiene el 9%. El voto en blanco llegaría al 9%, mientras que no sabe o no responde el 4%.

Y es que Char tiene una muy elevada imagen favorable, del 86%, mientras Sánchez Anillo solo llega al 23%. Además, a Sánchez Anillo el 63% dice que no lo conoce.

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Según la encuesta, en Barranquilla el 81% ya tiene decidido por quién votará el domingo.

La encuesta Polimétrica fue realizada para Caracol Radio y Red + Noticias en alianza con Cifras & Conceptos. Se hizo mediante 5.131 entrevistas cara a cara a personas mayores de 18 años que han votado al menos una vez durante los últimos cinco años, en las ciudades de Bogotá (1.775 encuestados), Cali (1.300), Medellín (901), Bucaramanga (751) y Barranquilla (404). La recolección de datos se hizo entre el 15 y el 20 de octubre de 2015.

El margen de error observado en Bogotá es de 3,8%, en Cali de 4,4%, en Medellín de 3,5%, en Bucaramanga de 3,8% y en Barranquilla de 5,2%.