Encuentro de alcaldes en Medellín: Cities For Life.

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Medellín

Cities For Life es un encuentro global que se llevará a cabo en Medellín, reunirá a alcaldes y expertos en urbanismo e innovación para analizar la situación actual de algunas ciudades y las posibles estrategias para resolver sus problemáticas.

Miguel Aristizabal el director de éste encuentro nos contó más detalles acerca de este evento que busca implementar una mejor calidad de vida para los ciudadanos.