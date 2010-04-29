Asi se fraguó el fraude electoral del 14 de marzo

Por Fabio Callejas RamírezLa compra de votos, la suplantación de electores, situaciones irregulares en los escrutinios y las malas prácticas de los jurados, constituyen hasta ahora los mayores determinantes del “monstruoso” fraude de los comicios de del pasado 14 de marzo. Así se desprende de un seguimiento que ha hecho Caracol Radio luego de escuchar a miembros de la Registraduría Nacional, Magistrados del Consejo Nacional Electoral, candidatos y expertos en temas electorales

Se trata de un tema recurrente y advertido que se volverá a repetir si no se adoptan los correctivos del caso, dijo el Registrador delegado para el tema electoral, Alfonso Portela

Sin embargo, analistas dicen que no toda la responsabilidad recae sobre los jurados de votación, sino también sobre las Comisiones escrutadoras, donde ha quedado demostrado que sus miembros se prestaron para alterar cifras y resultados. La Registraduría Nacional, previo a las elecciones, hace un sorteo y escoge los jurados de votación que son de dos clases: funcionarios públicos y ciudadanos comunes y corrientes. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié, expresó que transcurridos 45 días de los escrutinios se han leído los resultados de 29 departamentos y queda pendiente la consolidación de algunos municipios de Atlántico, Bolívar Magdalena, Boyacá y Putumayo. Ante las numerosas denuncias sobre fraudes, en medio del descontento de aquellos que resultaron “quemados”, el Consejo Nacional Electoral se vio en la obligación de trasladar a la capital del país el material electoral de ciudades y municipios de varias regiones para adelantar la revisión de los escrutinios. En Bogotá ese proceso se adelanta sobre los 15 municipios del departamento del Valle: Cali, Cerrito, Palmira, Pradera, Tuluá, Yumbo, Yumaral, Buenaventura, Calima, Trujillo, Cartago, Buga, Guacarí y Bolívar entre otros. La revisión de esos escrutinios se hace sobre 6 mil 600 mesas de votación que, en opinión del presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié, equivale al 10 por ciento de la votación del senado. En la sede de Corferias, además de la revisión de los escrutinios del Valle, se adelantan los de otras regiones como Atlántico, Córdoba, Chocó, Cesar, Putumayo, Guajira y Sucre. Para Magistrados del Consejo Nacional Electoral y asesores electorales, la mayor preocupación se centra en el Valle donde quedó el descubierto la forma como influyeron los jurados de votación para propiciar el fraude

Aunque hay prácticas muy repetidas las siguientes son las mayores irregularidades en que incurrieron los jurados de votación

- No firmaron el formulario E-14, que es el registro de votos de los candidatos

- Otros firmaron en blanco el E-14

- El número de votos en las urnas no concuerda con el resultado del E-14

- Aparecen firmas de jurados de votación en diferentes mesas

- Hubo jurados de votación que sufragaron dos veces, una en el lugar donde su cedula esta inscrita y otra en la mesa donde ejercieron su función

- Jurados que permitieron que otras personas indujeran al elector, como el caso de varios niños que fueron utilizados para ese fin en el Valle

- Permitieron que una persona usara varias veces su misma huella para llenar espacios de los posibles electores

- No confirmaron que la cédula de la persona que votaba pertenecía al titular o era de alguien ya fallecido

- Se presentó suplantación de votantes donde la huella no pertenecía ni al número, ni a la persona que votaba

- Se falsificaron no sólo el registro de actas de votación, sino firmas de jurados

- Aparecieron tarjetas electorales que no correspondían a las mesas, no obstante que tienen números consecutivos

- En varias mesas aparecieron más votos que votantes

- Hay muchos casos donde los números de los votos de los candidatos fueron alterados. Ejemplo, en el formulario E-14 aparecía un candidato con un voto (1) pero en el consolidado del formulario E-26 le agregaban otro uno (1) y el resultado era (11). Al número 2 le anteponían un (5) y el resultado daba (52) votos por determinado candidato

Esa operación fue repetida en muchas regiones del país como en el municipio de Planeta Rica, Córdoba, informa el abogado Luis Fernando Arias, apoderado del candidato al senado por el partido Conservador, Arturo Yépez, quien hoy esta por fuera de la lista de elegidos. Arias sostiene que esa irregularidad se descubrió en 59 mesas de las 108 instaladas en dicho municipio

Dice que otro mecanismo que se puso en práctica fue el de las tarjetas no marcadas. Al momento del pre-conteo en una mesa se registraban 10 tarjetas no marcadas y en el consolidado desaparecían para dar paso a tarjetas señaladas por determinado candidato. Para la abogada y experta electoral, Mónica Orduz, los jurados que se prestaron para esas artimañas pueden ser penalizados por incurrir en casos considerados como delitos:- Alteración de resultados electorales- Falsedad en documento público- Ocultación, alteración y supresión de pruebas- Suplantación de personas.