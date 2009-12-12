Veinte años después de la muerte de 'El Mexicano', Pacho sigue estigmatizada

Por: Narda GuarínPacho 14 de mayo de 1947, Tolú 15 de diciembre de 1989. Fechas que marcaron la vida y muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido por sus gustos musicales y culturales de admiración por el país azteca, como "El Mexicano"

El había nacido en la vereda Veraguas del municipio de Pacho, en medio de una familia relativamente de escasos recursos económicos, estudió en el colegio Pío XII hasta tercero de bachillerato y desapareció, como a los diez años reapareció con mucho dinero, llegó a comprar haciendas, casas y a contratar gente, recuerda Monseñor Desiderio Orjuela, rector de la institución educativa en la que estudió el capo

Con la llegada del "dinero fácil" a Pacho, los jóvenes perdieron todo interés por el estudio, era una pereza contagiosa por lo que nos tocó sacar a unos 250 de los mil 200 estudiantes que tenía el colegio dijo monseñor Orjuela, pero eso hizo que los demás se preocuparan, que se dedicaran más al estudio

Era increíble todos querían hacer parte de "la empresa", como se llamaba el negocio del mexicano

En la época del capo no se permitía la venta de droga, no existían jíbaros, ni ladrones y el municipio vivió una bonanza económica, había mucha plata la gente vivía bien, dijo Leonardo Fabio Muñoz Bernal

El estigma que le legó a PachoVeinte años después el estigma se mantiene, pues Pacho y los pachunos siguen siendo señalados como si todos tuvieran que ver con la vida y obra de Gonzalo Rodríguez Gacha

La gente de afuera cree que aquí todos tuvimos que ver con ese señor y eso no es así, aquí hay gente trabajadora, queremos que nos conozcan y nos reconozcan por lo que hacemos en Pacho, muchos de nosotros fuímos víctimas de ese señor y nos tocó seguir viviendo, se lamentó un habitante de la localidad

Hacienda Cuernava, "El paraíso del capo"Con 138 hectáreas, piscina, gimnasio, jacuzzi, sauna, turco, una laguna propia, gigantesca parabólica, pesebreras, ganado, gansos, patos y hasta estanque para peces. Esa era en términos generales la Hacienda Cuernava una de las posesiones más queridas y en la que más se amañaba Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como El Mexicano

En el pasado era refugio del narco que más dinero tuvo fruto de sus contactos con países caribeños y los Estados Unidos, algunos lo apodaban calladamente como el "banco de la mafia", pues le facilitaba efectivo a cambio de lingotes de oro a capos de los carteles de Cali y Medellín

La hacienda no solo era el refugio de El Mexicano, también allí eran recibidos los políticos más reconocidos de la época, hasta candidatos presidenciales iban a visitarlo, divas nacientes de la televisión nacional, modelos, reinas, deportistas especialmente futbolistas y claro, periodistas

Después de su caída el 15 de diciembre de 1989, en un operativo adelantado por las autoridades en Tolú en donde fueron abatidos además su hijo Fredy Gonzalo Rodríguez Cédales y 15 de sus hombres de seguridad, está propiedad fue allanada y hay que decirlo desmantelada por quienes tuvieron su cargo los operativos, dice uno de los habitantes de Pacho

Las paredes y pisos fueron taladrados buscando caletas con dinero en efectivo, la piscina fue vaciada y rota, la alfombra de la casa principal fue levantada

De esta propiedad se sacaron siete caletas, nadie sabe con cuánto dinero, nadie sabe si alguien tuvo la responsabilidad de contarlo, pero tampoco nadie sabe a donde fue a parar

Hoy la famosa hacienda es solo huecos y maleza, hace unos meses la Dian se la entregó en comodato a la alcaldía que la puso al cuidado de una pareja de campesinos encargados de alimentar a algunos animales y evitar que la maleza la cubra

Ubicada en un sitio privilegiado de la geografía del municipio de Pacho sus autoridades solicitan que se les entregue la hacienda ya que allí se podría adelantar un proyecto que permita sacarle provecho como destino turístico

Eso si, antes de salir el ejército de esta propiedad se llevaron hasta los cables de la luz, el moho y el estiércol de murciélago son los únicos residentes de esta una de las propiedades más preciadas de uno de los más grandes capos del narcotráfico en Colombia, Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como El Mexicano

Tupac AmaruEl mexicano se hizo conocer como un hombre excéntrico, amante de la música, la comida, la ropa y en general la cultura del país azteca. Uno de sus gustos fue cultivar los mejores caballos de Colombia La reinita, La brujita y claro, Tupac Amarú un semental que pasó a la historia porque se ganaba cuanto concurso de paso fino, galope o trote se hacía en el país

El animal murió de un cólico y por orden de "la patrona" lo enterraron, sin embargo ante peticiones a la última mujer de Gonzalo Rodríguez Gacha, ésta permitió que se disecará únicamente la cabeza que hoy es exhibida en el club caballístico de Pacho, como uno de los mejores ejemplares del paso fino colombiano

El Hijo del CapoGonzalo Rodríguez Gacha tuvo tres mujeres y seis hijos Diana, Douglas, Giovanni, Fabián, Justo y Fredy Gonzalo, éste último considerado como "la niña de sus ojos". Le dijo que estudiara, pero no quiso, llego a ser tercer arquero del Club Los Millonarios, pero el ejercicio no lo entusiasmaba, por eso lo seguía a donde su papá iba y aprendía rápidamente sobre el negocio de "la empresa", como era conocida la actividad a la que se dedicaba el mexicano

A los trece años ya pedía "morder oreja", papi yo quiero morder oreja, le pedía a su papá. Esta expresión era simple, el niño quería matar y por eso pedía permiso para poder hacerlo

Hay una anécdota que además es cruel, no se trata de una chanza pachuna. Cuentan algunos que el mexicano le reclamó a su hijo Fredy que porque le ponía apodos, se había enterado que le decía con malicia "motitas"

Rodríguez Gacha le reclamó a Fredy y este simplemente le respondió Papi "motitas, porque motitas, bombas, bombas, grandes...", haciendo alusión a las bombas que su padre mandaba a elaborar para después ponerlas en sitios como la sede del Das, el avión de Avianca, entre otros

Secretos del CapoGiovanni, otro de los hijos del mexicano era raro, dicen en Pacho, sus ademanes eran delicados y a veces se le quebraba la mano. En alguna oportunidad el capo mando a sus hombres a buscarlo al aeropuerto y los "muchachos" no entendían pues la persona que estaban esperando tenía un parecido a un cantante inglés, no sé, se parecía a Elton John. Pero no solo era un parecido físico, también lo era en sus preferencias sexuales

Dicen en Pacho que Giovanni abiertamente homosexual se mandó cambiar de sexo y vive hoy en día con su pareja en Holanda, nunca permitió que el estigma de su padre lo contaminara, se dedicó a vivir su vida como quiso

El mexicano era un adicto a las prostitutas, aunque tuvo tres mujeres con las que engendró a sus seis hijos, no dejaba el gustico por "las mujeres de la vida alegre", cuentan en Pacho

Se escapaba y siempre llegaba a los prostíbulos, era un visitante frecuente de todo tipo de lugar en donde siempre abundaran las mujeres, claro que también las citaba desde la capital y llegaban en helicóptero a la hacienda Cuernava

Muchas han sido las caletas y guacas sacadas de las propiedades de Gacha, pero nadie sabe de una que era la más pequeña pero también la de mayor valor. Se trata de una pequeña caleta de un diámetro de solo 50 centímetros llena de diamantes, esmeraldas y rubíes, regalos que le daban al mexicano los asiduos visitantes a su hacienda Cuernava, esta caleta nadie la ha visto, nadie da razón de ella y dicen en Pacho de donde era el capo que hasta ahora nadie la ha encontrado

El día señaladoLa captura en Bogotá de su hijo favorito Fredy Rodríguez, quien fue detenido por posesión ilegal de armas, fue lo que lo llevó a cometer un error

Las autoridades lo retuvieron más tiempo del permitido para presionar a su padre a que hiciera un movimiento que les permitiera dar con su captura y así fue

Lo soltaron y éste los llevó al escondite de su padre el 15 de diciembre de 1989 a un rancho ubicado en el municipio de Tolú, jurisdicción del departamento de Sucre

Allí un comando armado de la policía nacional se tomó por asaltó el lugar dando con la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, su hijo Fredy, Gilberto Rendón Hurtado y 15 miembros de su cuerpo de seguridad.