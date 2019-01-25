Todos en mi casa tocábamos el piano: Freddy Cole
Freddy Cole dijo que la canción nominada al Grammy 'My Mood Is You' está inspirada en las personas que están enamoradas al igual que él.
Todos en mi casa tocábamos el piano: Freddy Cole
09:40
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Mi hermano Nat King Cole me dejo dos enseñanzas la primera escuchar buena música y rodearme de buena gente: Freddy Cole, nominado al Grammy en la categoría de 'Mejor Álbum de Jazz Vocal' por 'My Mood . Foto: Getty Images