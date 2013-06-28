Polémica por imagen de la Virgen de Guadalupe en bikini
La portada del especial de verano de la revista Santa Fe Reporter, causó controversia al aparecer en ella una figura que parece representar a la Virgen de Guadalupe en bikini.
En una carta enviada a los editores de la publicación, el rector de la
Catedral Basílica de San Francisco de Asís de Santa Fe
, Adam Lee Ortega y Ortiz, expresó su "indignación y disgusto por la decisión de mostrar a Nuestra Señora de Guadalupe de esa forma".
"Nuestra comunidad católica y otras personas que han sido ofendidas merecen una disculpa. Espero que las personas responsables de esta decisión se tomen el tiempo de educarse a sí mismas sobre la sensibilidad cultural y religiosa de nuestra comunidad", señaló el religioso.
Según señala desde Los Ángeles el periodista de
Jaime González, numerosos lectores católicos enviaron cartas de protesta a la publicación por la portada, en la que se puede ver a la mujer rodeada de un vaquero sin camisa, una excursionista, un flautista y un niño.
La editora del semanario, Alexa Schirtzinger, aseguró en su blog que "la intención del diseño en la portada de nuestra Guía de Verano no era insultar o denigrar ninguna religión o etnia, sino que se trataba de incorporar una parte importante de la cultura de Santa Fe en una imagen que reuniera las culturas diversas que florecen en nuestra ciudad".