Polémica por imagen de la Virgen de Guadalupe en bikini( Thot )

La portada del especial de verano de la revista Santa Fe Reporter, de Nuevo México, causó controversia al aparecer en ella una figura que parece representar a la Virgen de Guadalupe en bikini.







En una carta enviada a los editores de la publicación, el rector de la

Catedral Basílica de San Francisco de Asís de Santa Fe

, Adam Lee Ortega y Ortiz, expresó su "indignación y disgusto por la decisión de mostrar a Nuestra Señora de Guadalupe de esa forma".









"Nuestra comunidad católica y otras personas que han sido ofendidas merecen una disculpa. Espero que las personas responsables de esta decisión se tomen el tiempo de educarse a sí mismas sobre la sensibilidad cultural y religiosa de nuestra comunidad", señaló el religioso.









Según señala desde Los Ángeles el periodista de

Jaime González, numerosos lectores católicos enviaron cartas de protesta a la publicación por la portada, en la que se puede ver a la mujer rodeada de un vaquero sin camisa, una excursionista, un flautista y un niño.









La editora del semanario, Alexa Schirtzinger, aseguró en su blog que "la intención del diseño en la portada de nuestra Guía de Verano no era insultar o denigrar ninguna religión o etnia, sino que se trataba de incorporar una parte importante de la cultura de Santa Fe en una imagen que reuniera las culturas diversas que florecen en nuestra ciudad".









Autor: BBC Mundo