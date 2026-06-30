Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 jun 2026 Actualizado 16:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“Es realmente triste”: Voluntaria denuncia trabas para entrega de ayudas a damnificados en Venezuela

De acuerdo con Ana Corina Mariño, las autoridades están solicitando permisos y obstaculizando la distribución de ayudas a víctimas del doble terremoto.

“Es realmente triste”: Voluntaria denuncia trabas para entrega de ayudas a damnificados en Venezuela

“Es realmente triste”: Voluntaria denuncia trabas para entrega de ayudas a damnificados en Venezuela

00:00:0004:27
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

La voluntaria Ana Corina Mariño, quien se organizó con un grupo de personas para apoyar en la entrega de ayudas para los damnificados por el doble terremoto en La Guaira, Venezuela, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W sobre la situación humanitaria en el país.

En desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0004:27
Descargar

Escuchar Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir