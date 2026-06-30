“Es realmente triste”: Voluntaria denuncia trabas para entrega de ayudas a damnificados en Venezuela
De acuerdo con Ana Corina Mariño, las autoridades están solicitando permisos y obstaculizando la distribución de ayudas a víctimas del doble terremoto.
“Es realmente triste”: Voluntaria denuncia trabas para entrega de ayudas a damnificados en Venezuela
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La voluntaria Ana Corina Mariño, quien se organizó con un grupo de personas para apoyar en la entrega de ayudas para los damnificados por el doble terremoto en La Guaira, Venezuela, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W sobre la situación humanitaria en el país.
En desarrollo.
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David Otero
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