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30 jun 2026 Actualizado 16:28

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Laura Sarabia presentó su renuncia a la Embajada del Reino Unido; dejará el cargo el 7 de agosto

La embajadora de Colombia ante el Reino Unido, anunció que su salida se hará efectiva el 7 de agosto, con la llegada del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

Laura Sarabia. (Foto de Alex Brandon-Pool/Getty Images)

Laura Sarabia. (Foto de Alex Brandon-Pool/Getty Images) / Pool

Laura Sarabia. (Foto de Alex Brandon-Pool/Getty Images)
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El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, confirmó que Laura Sarabia, embajadora de Colombia ante el Reino Unido, presentó su renuncia, efectiva desde el 7 de agosto de 2026, con la llegada del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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