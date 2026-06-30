Laura Sarabia presentó su renuncia a la Embajada del Reino Unido; dejará el cargo el 7 de agosto
La embajadora de Colombia ante el Reino Unido, anunció que su salida se hará efectiva el 7 de agosto, con la llegada del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.
El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, confirmó que Laura Sarabia, embajadora de Colombia ante el Reino Unido, presentó su renuncia, efectiva desde el 7 de agosto de 2026, con la llegada del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...