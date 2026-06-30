Nelson Cuevas, exfutbolista paraguayo sobre victoria de su selección: “No somos menos que nadie”

La selección de Paraguay hizo historia al derrotar y eliminar a la selección de Alemania de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la ronda de los dieciseisavos de final. Los dirigidos por Gustavo Alfaro lograron contener la maquinaria alemana, que dominó todo el partido, hasta llevarla a la tanda de penaltis y allí, Orlando Gill le dio la victoria a su equipo.

La eliminación alemana, que llegaba como una de las más fuertes del mundial, dio la vuelta al mundo, entre el asombro por el equipo paraguayo que había dejado dudas en la fase de grupos y las críticas por el bajo nivel de los dirigidos por Nagelsmann, e incluso del mismo técnico.

En medio de la celebración de los guaraníes, Cristián Pinzón, periodista y enviado de Caracol Radio al Mundial 2026, habló con Nelson Cuevas, histórico jugador paraguayo y máximo goleador histórico en mundiales de esta selección, que relató cómo se vivió la clasificación a los octavos de final.

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Nelson Cuevas sobre la clasificación de Paraguay

El jugador paraguayo, que enfrentó a la selección alemana por los octavos de final en el Mundial de Japón-Corea del 2002, aseguró que la victoria frente a Alemania ha generado euforia generalizada en el país: “Evidentemente, nosotros felices en Paraguay, somos un país bastante sufrido, bastante aguerrido, donde tuvimos la posibilidad de ganarle a una potencia mundial, como lo es Alemania. Tenemos que festejar porque esto no se da todos los días. Después de 16 años un festejo así, creo que nos merecemos”.

La victoria fue tan importante para el combinado guaraní que el presidente de la nación, Santiago Peña, otorgó día festivo en todo el territorio: “Hasta el presidente de la República otorgó feriado nacional, por el hecho de que ganamos un partido tan importante”. “Estamos tan felices, si ustedes supieran, las calles de Asunción estuvieron llenas de gente, llenas de criaturas, todo el mundo saliendo con su bandera, con sus bombos, con todo, con todo.”

Finalmente, envió un mensaje sobre el fútbol sudamericano dentro del contexto global del deporte: “Que no nos hagan de menos al fútbol sudamericano, que no somos menos que nadie”, lo cual quedó demostrado tras su victoria frente a los tetracampeones del mundo.

Próximo partido de Paraguay

La selección paraguaya aún no tiene rival definido para los octavos de final, deberá esperar al equipo que se quede con la victoria en el partido entre Francia y Suecia, que se disputará hoy martes 30 de junio, a partir de las 4:00 p.m., hora de Colombia.

El partido por los octavos de final está progamado para sábado 4 de julio, a partir de las 4:00 p.m., hora colombiana.

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