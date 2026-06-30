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30 jun 2026 Actualizado 18:10

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Hermana de Natalia Fernández agradeció al pueblo venezolano: sabemos que la ayuda llegó a donde pudo

Marcela Fernández Díaz, hermana de Natalia, colombiana que falleció tras los terremotos en Venezuela: “A mi hermana le agradezco infinitamente que me haya enseñado lo que es el amor incondicional de verdad”

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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