Hermana de Natalia Fernández agradeció al pueblo venezolano: sabemos que la ayuda llegó a donde pudo
Marcela Fernández Díaz, hermana de Natalia, colombiana que falleció tras los terremotos en Venezuela: “A mi hermana le agradezco infinitamente que me haya enseñado lo que es el amor incondicional de verdad”
Hermana de Natalia Fernández agradeció al pueblo venezolano: sabemos que la ayuda llegó a donde pudo
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...