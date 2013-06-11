Ovni 'posa' para una foto sobre un castillo medieval

Corinne Federer decidió hacer algunas fotografías del castillo mediante el formato de alto rango dinámico (HDR) de su cámara, sin sospechar que para la foto estaba “posando” un objeto volador no identificado, informa el diario estadounidense 'The Huffington Post'.



El Ovni solo se pudo visibilizar cuando Federer revisaba las imágenes y se sorprendió al ver que en una serie de cinco imágenes apareció algo inusual.



"Era un objeto tubular que tenía un alerón en forma de S. No escuchamos nada, todo estaba tranquilo por lo que no se puede tratar de un misil", dijo Federer citada por 'The Huffington Post'.



Intrigados por estas declaraciones y las fotografías, el rotativo decidió acudir a un exagente del FBI experto en analizar videos y fotografías de fenómenos paranormales.



"Después de haber revisado los archivos RAW [formato de imagen sin modificaciones], no hemos encontrado ningún indicio explícito de que las imágenes hayan sido manipuladas", señalaron los expertos.