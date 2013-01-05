Inicia la 57 Feria de Manizales

El día más esperado para los manizalitas ha llegado. Inicia una nueva edición de la Feria de Manizales, y turistas y locales se alistan para vivir lo mejor de la cultura de Caldas, al lado de desfiles, reinas, música y actividades deportivas.



El momento clave del primer día es la lectura del Pregón. En este evento gratuito, que se realiza entre 7:00 pm a 9:00 pm, también se le impone la corona a la reina de la feria, July Tatiana Giraldo Aristizábal, se entregan pólizas a las candidatas del 42 Reinado Internacional del Café y hay una actuación musical especial, en este caso de Andrés Cepeda.



Sin embargo, la programación inicia en la mañana en la avenida Alberto Mendoza con los trepadores de automovilismo, la plataforma de simulación de caída libre y paracaídismo en la Unidad Deportiva Palogrande y la válida Promocional de Scooter en la avenida del Guamo.

Al mediodia se realiza el desfile de carros antiguos en el sector El Cable - Plaza de Bolívar.



La noche se cierra con la Gala Artística: Estrellas mundiales de la salsa, actuación agrupaciones de categoría Elite y al menos 60 bailarines en escena, a las 08:00 p.m. en el centro Cultural y de Convenciones - Teatro Los Fundadores.



La 57 edición de la Feria de Manizales culmina el 13 de enero.

