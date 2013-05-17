Foto de Silvestre Dangond vestido de militar genera polémica
El artista del vallenato, Silvestre Dangond consideró que el afiche sobre el duelo de cantantes, en la que aparece vestido de militar es un homenaje a los soldados del país.
Frente al impacto que ha generado el afiche del artisra y Rolando Ochoa, en la que promocionan el duelo de cantantes de vallenato, el artista en diálogo con www.wradio.com.co manifestó, “soy un soldado de la patria” y que le rinde homenaje a los soldados del país.
Acerca del permiso para la utilización del vestuario del Ejército Nacional, Dangond sostuvo que el trámite lo realizó la casa disquera, pero que “el afiche oficial de no es así”. Expresó además, que han hecho varios "montajes" con la fotografía.
Finalmente, el cantante afirmó que la idea de este homenaje fue de él y la razón es brindarle una alegría a aquellos que defienden a la patria. Mencionó que en la carátula vendrá una frase de uno de los saldados que acompañaron la realización de la polémica fotografía.
