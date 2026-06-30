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¿Por qué el juramento de EEUU no inhabilita al presidente Abelardo de la Espriella? Abogado explica

En medio del anuncio del senador electo Iván Cepeda respecto a la situación del presidente electo Abelardo de la Espriella (2026-2030), el abogado Camilo De Guzmán aclaró los efectos jurídicos del juramento de lealtad de los Estados Unidos.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el experto aseguró que no existe ningún impedimento legal para que De la Espriella conserve su ciudadanía colombiana y ejerza la jefatura de Estado.

De Guzmán explicó que el juramento de lealtad debe interpretarse bajo la ley y la historia de EEUU, ya que es la única norma capaz de otorgarle efectos jurídicos a esas palabras.

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Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

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