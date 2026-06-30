¿Por qué el juramento de EEUU no inhabilita al presidente Abelardo de la Espriella? Abogado explica
Camilo De Guzmán, abogado con el título de Juris Doctor, aseguró que la doble nacionalidad del presidente electo Abelardo de la Espriella no genera inhabilidad jurídica bajo la ley estadounidense ni colombiana.
¿Por qué el juramento de EEUU no inhabilita al presidente Abelardo de la Espriella? Abogado explica
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En medio del anuncio del senador electo Iván Cepeda respecto a la situación del presidente electo Abelardo de la Espriella (2026-2030), el abogado Camilo De Guzmán aclaró los efectos jurídicos del juramento de lealtad de los Estados Unidos.
En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el experto aseguró que no existe ningún impedimento legal para que De la Espriella conserve su ciudadanía colombiana y ejerza la jefatura de Estado.
De Guzmán explicó que el juramento de lealtad debe interpretarse bajo la ley y la historia de EEUU, ya que es la única norma capaz de otorgarle efectos jurídicos a esas palabras.
Noticia en desarrollo
Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...