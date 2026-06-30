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30 jun 2026 Actualizado 16:03

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¿Por qué el juramento de EEUU no inhabilita al presidente Abelardo de la Espriella? Abogado explica

Camilo De Guzmán, abogado con el título de Juris Doctor, aseguró que la doble nacionalidad del presidente electo Abelardo de la Espriella no genera inhabilidad jurídica bajo la ley estadounidense ni colombiana.

¿Por qué el juramento de EEUU no inhabilita al presidente Abelardo de la Espriella? Abogado explica

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En medio del anuncio del senador electo Iván Cepeda respecto a la situación del presidente electo Abelardo de la Espriella (2026-2030), el abogado Camilo De Guzmán aclaró los efectos jurídicos del juramento de lealtad de los Estados Unidos.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el experto aseguró que no existe ningún impedimento legal para que De la Espriella conserve su ciudadanía colombiana y ejerza la jefatura de Estado.

De Guzmán explicó que el juramento de lealtad debe interpretarse bajo la ley y la historia de EEUU, ya que es la única norma capaz de otorgarle efectos jurídicos a esas palabras.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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