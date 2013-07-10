Falleció Bernardo Duque, la voz de 'El Precio es Correcto'

El martes en horas de la noche falleció el locutor y presentador del Canal Caracol Bernardo Duque, reconocido por su trabajo en el programa de concursos 'El Precio es Correcto'. El presentador se encontraba luchando contra un linfoma.



En agosto del año pasado algunos medios de comunicación aseguraban que había ganado la batalla contra el cáncer pero a comienzos de este año el tratamiento médico lo mantuvo alejado de las grabaciones de la última temporada del concurso, según informó Caracol Televisión.



Bernee, como era reconocido, llevaba dos años en el programa, junto con Iván Lalinde alegraba las tardes de los colombianos.



La noticia de su muerte sorprendió a sus compañeros y amigos, el presentador Iván Lalinde con quien compartía set, dijo en su cuenta de Twitter: "Descansó @Berneemusica. Oremos por él y simplemente recordémoslo con una sonrisa Q.E.P.D". Por su parte el actor y músico César Mora escribió: "Bernardo Duque, ¡luchador! ¡Descansa en paz colega! Qué impotencia ver partir a los jóvenes", el actor Lincon Palomeque expresó también en su cuenta de Twitter: "Quedé frío, me acabo de enterar de la muerte de un gran amigo y colega, Bernardo Duque, qué triste noticia, Q.E.P.D.".



