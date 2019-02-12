Ed Guiney habla sobre su película con 10 nominaciones al Óscar “La Favorita”
El productor afirmó que la historia les llamó la atención por ser basada en hechos reales y es allí donde decidieron que iba a ser una gran historia para llevar al cine.
Ed Guiney habla sobre su película con 10 nominaciones al Óscar “La Favorita”
08:13
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Es un proyecto en el que hemos estado trabajando alrededor de 10 años: Ed Guiney, productor de La Favorita . Foto: Getty Images